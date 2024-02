Vice-presidente da Cimed lança livro de pensamentos sobre vida e valores

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Karla Marques Felmanas, vice-presidente da Cimed, uma das maiores farmacêuticas do Brasil, lança nesta segunda-feira, 19, na livraria Travessa do Shopping Iguatemi, em São Paulo, seu primeiro livro – Oi, Tchurma. Prestes a completar 50 anos, a empresária que é casada há 26 anos e mãe de três filhos – Juliana, Pedro e Eduardo -, traz, na obra reflexões e pensamentos sobre a maternidade, carreira, família, sexo, amizade, além do significado da fé e da disciplina em sua história.

“Minha ideia inicial era a de ampliar o espaço de troca, de diálogo, com as pessoas que me acompanham pelas redes sociais. Nunca imaginei que o meu pensamento, o meu jeito de ser, as minhas rotinas profissional e familiar, pudessem influenciar alguém. Foi uma grata surpresa descobrir esse fato perto de completar 50 anos de vida”, diz Karla. No livro, ela conta sobre o início de sua vida como personalidade pública e o que a motivou a compartilhar sua trajetória, além de momentos delicados que viveu ao lado de sua mãe e a importância da autonomia e independência financeira da mulher.