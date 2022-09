Valesca Popozuda canta funk em que pede ministério de Lula 

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A funkeira gravou o vídeo para a coluna cantando um pedaço do funk em que na letra ela pede o ministério a Lula, na tarde desta segunda-feira, 26.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, da Coligação Brasil da Esperança, se reuniram com artistas, intelectuais, representantes dos partidos políticos e movimentos sociais e integrantes de organizações da sociedade civil no final da tarde desta segunda-feira, 26, no auditório Celso Furtado, no Anhembi, em São Paulo.

Chamado de “Super live Brasil da Esperança”, já que também foi transmitido pelas redes sociais do candidato, o encontro foi organizado, entre outros, pela socióloga Janja.

