Ursinhos de pelúcia: a estranha obsessão do Príncipe Andrew, 61 anos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Afastado da Família Real Britânica por um suposto envolvimento com a rede criminosa de tráfico e exploração de mulheres comandada por Jeffrey Epstein (1953-2019) e a socialite britânica Ghislaine Maxwell, Príncipe Andrew tinha um excêntrico hábito, revelado pelo ex-segurança da realeza, Paul Page. Em depoimento ao documentário ‘Ghislaine, Prince Andrew and the Paedophile’ (‘Ghislaine, Príncipe Andrew e o Pedófilo’), Page contou que um dos quartos do filho da Rainha Elizabeth II, atualmente com 61 anos, tinha uma cama repleta de animais de pelúcia.

O estado de saúde de Fernando Henrique Cardoso

“Eram entre 50 e 60 bichinhos”, disse ao Daily Mirror, sem poupar detalhes curiosos: “Havia uma foto em um armário com todos esses ursinhos em suas posições. O objetivo da foto era que eles ficassem sempre na mesma posição. Se as arrumadeiras não os deixassem exatamente no mesmo lugar, ele surtava e gritava”. Especialista na Família Real Britânica, Elizabeth Day disse ter visto a tal coleção em um quarto do Palácio de Buckingham em 2019: “É muito estranho que um homem crescido fosse tão encantado por animais de pelúcia”, destacou, em outra passagem do documentário.

Band convoca Luana Piovani para programa do Faustão