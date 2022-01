O estado de saúde de Fernando Henrique Cardoso

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ainda não vai ser por agora que Fernando Henrique Cardoso, 90 anos, será visto em reuniões, jantares e outros encontros fora dos domínios de seu apartamento, no bairro de Higienópolis (SP).

O ex-presidente está recuperado do severo quadro de herpes-zóster que o tirou de combate no início de dezembro, mas por causa das suas comorbidades e da escalada de casos da ômicrom no país, os médicos recomendaram repouso e isolamento. Nada, no entanto, que o impeça de falar longamente ao telefone com o pré-candidato à presidência João Doria (PSDB).

Herpes-zóster é uma doença infecciosa que causa lesões na pele e dores agudas e debilitantes – chegando a impedir o doente de realizar tarefas cotidianas, como tomar banho ou se vestir.