Trio de mulheres comanda ‘restaurante sensação’ da Flip

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em frente ao mar, vizinho ao cais de Paraty, em uma das charmosas casas coloniais do centro histórico da cidade do sul-fluminense, está o restaurante Refúgio, onde se pode saborear frutos do mar e peixes frescos, além de tomar bons drinks e vinhos. O nome não podia ser mais apropriado, estando algumas quadras além da agitação da Praça da Matriz. O local, puro charme, é comandado por três mulheres: Maria Isabel Costa, responsável pela cozinha, e as filhas Isabela de Faria e Manoela de Faria. Juntas, elas aprimoram receitas regionais e mediterrâneas que atravessam gerações e unem o tradicional ao novo, valorizando pequenos produtores locais, produtos orgânicos e frutos do mar selvagens pescados na baía de Paraty. “Quem disse que mulher não sabe se impor se engana. Eu lidero este local há mais de trinta anos, trago referências familiares ao cardápio, impossível tirar receitas… Os clientes voltam e querer repetir a mesma experiência”, relata Maria Isabel à coluna.

Para homenagear a FLIP, Festa Literária Internacional de Paraty, que acontece de 22 a 26 de novembro, o trio apresenta o Menu Jorge Amado. O cardápio exclusivo para o período traz sugestões como o Ceviche da Casa para começar, seguido de Camarão à moda do Nick com molho à base de mostarda Dijon e batatas gratinadas com queijo ou Camarão à Espanhola como principal, a 283 reais por pessoa. Outra opção oferece Casquinha de Siri ou Bruschetta pomodoro de entrada, Raviolli de banana na manteiga de Sálvia ou Moqueca de pupunha com farofa de banana da casa e arroz branco como principal, a 193 reais por pessoa. O menu, com o nome de um dos maiores escritores brasileiros, inclui um welcome drink de sucesso: o drink Jorge Amado, produzido com cachaça Gabriela do próprio Refúgio. Uma dica extra é a entrada de carpaccio de palpito. Imperdível!

Serviço: Refúgio – Rua Luis Soco, 51, lj5, Centro Histórico, Paraty (RJ). De segunda a sábado, das 12h às 22h; domingo, das 12h às 20h. Happy hour das 15h às 20h. Telefone: (24)3371-2447.

Continua após a publicidade