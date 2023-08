Time de futebol ajudou no transporte de coração para Faustão; entenda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Faustão, 73, foi internado no dia 5 de agosto com quadro de insuficiência cardíaca e estava na fila para um transplante de coração. Ele foi operado no domingo, 27, e o coração recebido partiu de um doador de Santos, no litoral de São Paulo. O órgão viajou de helicóptero até o hospital Albert Einstein, na capital paulista. Para o transporte, a equipe responsável contou com o apoio da Portuguesa Santista de Futebol. Segundo o presidente do clube, Sergio Schillit, o clube foi usado pelo helicóptero da Polícia Civil, que pousou no gramado do estádio Ulrico Mursa. A cirurgia, considerada um sucesso, aconteceu no início da tarde de domingo e durou cerca de 2h30.

