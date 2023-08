Faustão deve ter prioridade na fila do transplante de coração; entenda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Faustão deve ter prioridade na fila do transplante de coração. De acordo com os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, o artista de 73 anos não ficará no fim da fila, já que o apresentador atende todos os critérios para conseguir a prioridade. “Quando o paciente está internado, necessitado de medicação inotrópica para ajudar na contração do coração, ou algum dispositivo de assistência circulatória, ele passa na frente de pacientes que estão em casa. Ele recebe uma priorização”, explicou a médica Silvia Ayub Ferreira, que coordena o Programa de Transplante Cardíaco do Hospital Sírio-Libanês, ao Metrópoles. Neste domingo, 20, um boletim médico revelou uma piora no quadro clínico do apresentador, que está usando medicações para o controle do bombeamento do sangue pelo organismo. Faustão está internado há 15 dias.

