Repórter se emociona ao noticiar operação contra Bolsonaro

A repórter Katiuscia Sotomayor, da Jovem Pan, segurou o choro ao vivo ao encerrar uma matéria repercutindo a operação da Polícia Federal realizada na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na manhã desta quarta-feira, 3.

Ela falava sobre as reações do presidente Lula (PT) e de sua esposa, Janja, no Morning Show, quando teve dificuldades em conter a emoção. “A gente amanheceu com um tweet do presidente Lula falando ‘bom dia e boa quarta-feira’ e, na sequência, a primeira-dama Janja também postou ‘bom dia'”, relatou ela, com tristeza. Bolsonaro é investigado pela inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde.