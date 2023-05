Saiba o motivo de Bolsonaro chorar em entrevista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jair Bolsonaro concedeu entrevista para a Jovem Pan nesta quarta-feira, 3, após a operação de busca e apreensão da Polícia Federal em sua casa, em Brasília. O ex-presidente chorou e tentou justificar o fato de sua filha Laura, 12 anos, não ter sido vacinada contra a Covid-19. Suspeito de fraude, ele repetiu que não tomou qualquer vacina contra a doença e negou que tenha burlado informações sobre seu esquema de imunização. “No tocante a fraude, da minha parte é zero”.

Para justificar o fato de a filha não ter sido imunizada, o ex-presidente alega que havia desconfiança sobre os efeitos colaterais da vacina, como palpitação, dor no peito e falta de ar. “Minha filha, atualmente, tem um atestado médico e está dispensada de tomar vacina”, afirmou. A declaração veio após a imprensa ter divulgado que os dados do cartão vacinal do ex-capitão e a filha terem sido forjados para que ambos entrassem nos Estados Unidos no final de dezembro do ano passado.

Bolsonaro disse que, na época de seu mandato como presidente, costumava perguntar a assessores se o país em que ele pretendia viajar exigia comprovação de vacinação. “Se é sim, eu não viajo”, completou. Ele disse ainda que nos Estados Unidos nunca foi exigido dele qualquer comprovante de vacinação.

O choro do ex-presidente veio ao falar sobre a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro. “Acharam o cartão de vacina da minha esposa, a Michelle… É… Tiraram fotografia do cartão de vacina dela. A suspeita era de fraude. Ela foi vacinada em 2021, nos Estados Unidos. Eu não tomei vacina lá, não tomei em lugar nenhum. Ela tomou a vacina Jansen, passou mal logo na volta ao Brasil”, declarou.