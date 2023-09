Rede hoteleira comemora turismo via The Town

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O sucesso do The Town, festival que acontece em São Paulo pela primeira vez, e que chega ao seu encerramento neste domingo, 10, é comemorado, não apenas dentro das cercanias do Autódromo de Interlagos, onde é realizado, mas também por toda a cidade. Já que a ocupação nos hotéis, bares e restaurantes, em pleno feriadão da Independência, vai muito além do que era esperado no período em outras épocas. Em conversa com a coluna, Natalie Díorio, gerente geral do Meliá Paulista, um dos hotéis mais tradicionais da Avenida Paulista, cartão postal da capital, e o diretor de distribuição Gustavo Santana falam sobre a movimentação que o festival trouxe, causada pelo turismo de entretenimento.

“Geralmente os feriados trazem menos demanda para gente [por se tratar de uma região muito corporativa], mas tem alguns feriados que fogem um pouco da curva. O Corpus Christi é um deles, justamente porque acaba casando com o evento da parada LGBT, e a gente por estar na Paulista, acaba sendo referência. Então as pessoas que buscam realmente participar do evento têm aqui uma opção. No Réveillon, a gente tem ainda a felicidade que nos últimos quatro ou cinco anos, o palco mudou, antes ele estava lá na frente e agora está aqui na esquina. Então as pessoas têm essa vista privilegiada”, diz Natalie.

Gustavo complementa a executiva. “A agenda é bem vasta, inclusive desenvolvemos recentemente um material que é muito difundido, principalmente no interior de São Paulo, mas agora a gente está distribuindo no Brasil inteiro, que vem com o mapa dos nossos hotéis e uma agenda cultural que vai até 2024. Então ajuda as agências ou profissionais do setor a ver, por exemplo, que o hotel é próximo de qual evento, seja evento corporativo, mas também muita agenda cultural de show”.

Natalie também fala sobre a importância de se investir no segmento do entretenimento para a rede hoteleira de São Paulo, cada vez mais preparada para receber hóspedes que vêm em busca de diversão com um calendário vasto de opções. Desde a Parada LGBT, realizada no primeiro semestre, e opções de musicais, teatros ao longo do ano. Além da tradicional Corrida de São Silvestre e Réveillon.

“Quando a gente ficou sabendo que ia ter esse evento aqui, a gente associou muito a imagem do Rock in Rio. Então a gente sabe que é um evento que movimenta demais o setor hoteleiro, o setor turístico no Rio de Janeiro e a gente esperava que aqui fosse acontecer isso também e aconteceu. É impressionante, em São Paulo a gente tem a confirmação de show, então Roger Waters, o Red Hot Chili Pepper. Quando confirma uma agenda de show, a gente já sente no mesmo dia que as reservas começam a entrar com mais força”.

O Meliá Paulista é um hotel com 300 quartos, que tem atendimento também para day-use de suas dependências, como o spa, piscina aquecida e restaurante. Tudo com o conforto de estar próximo ao metrô Consolação, no epicentro da Avenida Paulista, coração de São Paulo.

