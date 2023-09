O protesto de Maria Rita no The Town

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Maria Rita, primeira atração do terceiro dia de The Town, aproveitou o 7 de setembro para fazer um protesto político no palco. Em um show que fez comparações entre o samba e o jazz, ela exibiu no telão, durante a última música, a palavra “Democracia”. Com o fundo em vermelho e mãos em punho, ela fechou a apresentação cantando Cara valente. “Ê! Ê!/ Ele não é de nada/ Oiá!/ Essa cara amarrada/ É só!/ Um jeito de viver na pior”, diz trecho.

