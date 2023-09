As apostas quentíssimas do segundo ‘round’ de The Town

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O The Town 2023, que estreou no último final de semana, segue agora no feriadão em sua segunda etapa. Nos dias 7, 9 e 10 de setembro, o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, receberá entre as atrações principais Maroon 5, Foo Fighters, Bruno Mars, este pela segunda vez, além de artistas brasileiros como Ludmilla e Pitty.

Nesta quinta-feira, 7, feriado de Independência do Brasil, a atração principal é a banda Maroon 5. O grupo fez o último show no Brasil em 2022, no Allianz Parque, em São Paulo, e no dia 9 se apresenta em Belo Horizonte, com abertura de Jota Quest. Também no dia 7, a cantora britânica Joss Stone vai substituir Liam Payne, que cancelou o show por problemas de saúde.

Já no sábado, dia 9, a banda Foo Fighters ocupa o espaço de headliner. O último show da banda no Brasil foi no Rock in Rio de 2019. Quatro anos depois, o retorno acontece na primeira edição de The Town. Eles também se apresentarão em Curitiba na quinta-feira, 7.

O último dia de festival, no domingo,10, será encerrado com show de Bruno Mars, que já se apresentou no dia 3. Ele chegou com moral: único artista escalado duas vezes, maior cachê já pago pelo empresário Roberto Medina e atração que esgotou mais rapidamente os ingressos. Tudo válido, já que fez o melhor show do evento até agora, com direito a muito rebolado e até notas do clássico sertanejo Evidências, além de setlist marcado pelas velhas canções conhecidas do público e coreografias sincronizadas com os Hooligans. Impossível ficar parado.

A coluna VEJA Gente estará diretamente da Cidade da Música ao longo dos próximos dias, sendo atualizada com o melhor dos bastidores de The Town. Acompanhe por aqui!

