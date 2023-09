Bruno Mars quebra a regra dos festivais de Roberto Medina

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O quadril quente de Bruno Mars foi, até aqui, o responsável pela maior sedução vinda do palco principal para a multidão do The Town. Ao desfilar seus hits na noite deste domingo, 3, Bruno mostrou por que é a atração mais cara dessa primeira edição do festival e também a mais aguardada. Tanto que terá repeteco no próximo final de semana, quando se apresenta mais uma vez no domingo, 10.

Além de toda sua potência vocal e gingado, Bruno conseguiu um feito e tanto. Colocou Evidências para ser cantada a plenos pulmões pelo público, ao ser tocada no teclado no intervalo de sua apresentação. Como se sabe, música sertaneja não é bem-vinda entre as atrações dos festivais idealizados por Roberto Medina. Mas Bruno faz milagres. E não há quem detenha seus quadris. Foi chamado carinhosamente de “Bruninho” pelos fãs, mas já é gigante na iniciante história do The Town.

O BRUNO MARS COLOCOU O TECLADISTA PRA TOCAR EVIDÊNCIAS SÉRIO 😭😭 pic.twitter.com/Wb0wLRolBC — thomaz (@thisdracarys) September 4, 2023

Show do Bruno Mars no The Town 2023! pic.twitter.com/oTvlS1GIt2 — José Norberto Flesch (@jnflesch) September 4, 2023

o que o bruno mars faz em palco é ridículo!!! imagina ser um performer desse nível pic.twitter.com/Q4FGGxtKtc — paiva (@paiva) September 4, 2023

É tão gratificante quando um artista estuda o país em que vai cantar e ensaia um show inteirinho com interações, a surra de carisma que o Bruno Mars deu não tem pra ninguém! Bruninho simplesmente o maioral. #BrunoMarsNoMultishow

pic.twitter.com/s374JMwTHD — didi ★ (@mendespier) September 4, 2023