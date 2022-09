Rainha Elizabeth: o arco-íris de seu guarda-roupa, uma referência fashion

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ícone também na moda, a Rainha Elizabeth, que morreu aos 96 anos, nesta quinta-feira, 8, era referência marcante por suas roupas – sempre coloridas, monocromáticas, elegantes e repletas de referências. A coluna selecionou alguns dos looks da monarca em suas mais recentes aparições. Para grandes grifes mundiais, estilistas de diferentes épocas, Elizabeth marcou seu reinado com a elegância de 70 anos com a coroa, sempre atenta a mudanças e a cada contexto no qual se fazia presente.