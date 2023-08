Quem é o noivo de Larissa Manoela, rompida com os pais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

“Se precisar eu posso renascer mil vezes / Pra te ver amor/ Amor da minha vida / Amor das minhas vidas, meu amor”. É com esse romantismo que André Luiz Frambach, 26 anos, expõe em redes sociais fotos junto com Larissa Manoela, 22, sua noiva. A entrevista de Larissa que foi ao ar neste domingo, 13, Fantástico trouxe os bastidores do rompimento da atriz com os pais, Gilberto Elias e Silvana Taques Santos, até então administradores de sua carreira. André e Larissa viveram um affair entre julho e outubro de 2021. Desde então engataram um romance repleto de trocas de declarações nas redes sociais.

A equipe do casal nega a informação. No meio do turbilhão de acusações entre os pais e a filha, o nome de André passou a ser citado. De acordo com o Fofocalizando, programa do SBT, o ator teria comprado um carro blindado da família com o preço abaixo da tabela. André estreou como ator aos 8 anos. Na TV, deu vida ao personagem infantil de Leandro, irmão de Leonardo, em um episódio do programa Por Toda Minha Vida. Participou das novelas Duas Caras, Ciranda de Pedra e A Favorita. Após 6 anos afastado da TV, retornou na adolescência em A Lei do Amor. Seu último trabalho foi em Cara e Coragem, de 2022.

