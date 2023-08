Quem são os pais de Larissa Manoela, taxados como ‘vilões’ por ela

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os pais de Larissa Manoela são Gilberto Elias e Silvana Taques Santos. Os dois se casaram em 1995, Larissa, única filha do casal, nasceu cinco anos depois. Gilberto trabalhou no ramo comercial e imobiliário até 2010. Após isso, ele investiu na Dalari Produções e Eventos. Já Silvana é pedagoga por formação, mas deixou a carreira de lado quando a filha decolou como atriz, em 2010.

A entrevista de Larissa Manoela que foi ao ar neste domingo, 13, Fantástico trouxe os bastidores do seu rompimento com os pais, até então administradores de sua carreira. Com 480 mil seguidores, Gilberto fez uma publicação recente na qual desabafa: “Penso em vocês, meu pai e minha mãe, meu porto seguro que já fizeram a passagem, fica um vazio dentro de nós, ficou também o exemplo de família que é a base da sociedade….tão atacado pelo ‘inimigo’ que está ao derredor só esperando um momento de fraqueza para atingir um dos seus! Portanto orai e vigiar, pois só assim chegaremos ao momento do reencontro eterno”. Com mais de 900 mil seguidores, a mãe de Larissa costuma postar poesias e orações: “O inimigo pode até tentar / Mas nunca vai te derrubar / Você pode até cair / Mas logo vai se levantar”.

A atriz mantém relacionamento com André Luiz Frambach, 26 anos, há quase dois anos.

