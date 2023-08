O que mais chama atenção no depoimento de Larissa Manoela no ‘Fantástico’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Alardeada nas redes sociais, a entrevista de Larissa Manoela que foi ao ar neste domingo, 13, Fantástico trouxe os bastidores do seu rompimento com os pais, administradores de sua carreira. Ela decidiu abrir mão de tudo que ganhou em 18 anos, algo em torno de 18 milhões de reais, segundo a própria diz em entrevista. “Estava insuportável pra mim ouvir tantas mentiras”, afirma Larissa, que decidiu deixar seu patrimônio para os pais, para poder, a partir de agora, cuidar do seu próprio dinheiro.

Em conversa gravada por Larissa no fim do ano, a mãe reclama das cobranças. “Quer me chamar de mercenária, pode chamar. Mas o que eu não vou abrir mão de um centavo é cuidar do seu dinheiro. O resto, você pode fazer aquilo que você quer”. A atriz diz que recebia uma mesada. E apresentou a troca de mensagens com a mãe, em outubro de 2022, no fim da novela Além da Ilusão, em que foi protagonista. A atriz pede 10 reais para pagar um milho na praia. Silvana responde dizendo que não há saldo na conta da filha e manda o dinheiro para o pix do vendedor.