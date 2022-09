Quem é o maior roqueiro de direita de todos os tempos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ao contrário do punk ou do rock, o heavy metal é definido apenas como um estilo musical, e não um movimento sociocultural. Gênero que dominará este primeiro dia de apresentações do Rock in Rio, o heavy metal é comumente associado a apoiadores de partidos de direita. Além dessas particularidades de gênero, um dos maiores roqueiros de todos os tempos sempre é lembrado pelas falas simpáticas a ideias como liberação da caça e armas de fogo e rigidez das políticas de fronteiras e imigração. Seu nome? Elvis Presley.

Sempre associado à ousadia de suas coreografias e acordes que romperam padrões musicais de sua época, sendo primordial para disseminar o rock além das fronteiras norte-americanas, Elvis era mais transgressor no palco do que fora dele. Isso fica claro, por exemplo, na cinebiografia recentemente lançada nos cinemas. Quando o assunto era sua inclinação política, não há dúvidas de que o “rei do rock” era sim conservador. Elvis se posicionou publicamente, por exemplo, contra a cultura das drogas, já no ápice na década de 70. Foi próximo, quase amigo pessoal do então presidente Richard Nixon, com quem se encontrou na Casa Branca em dezembro de 1970. Elvis também defendia o armamento da população. Nos tempos atuais, teria que rebolar muito para não ser facilmente cancelado.