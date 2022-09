A curiosa atração que abre hoje o Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um grupo ainda pouco conhecido do grande público abrirá esta edição do Rock in Rio. Com show marcado para as 15h30 da tarde desta sexta-feira, 2, os mineiros do Black Pantera terão a missão de esquentar o público de metaleiros que receberá neste dia nomes como Dream Theater, Iron Maiden, Gojira e Sepultura com a Orquestra Sinfônica Brasileira.

Os mineiros fogem do estereótipo do que se espera dos metaleiros tradicionais. “Esqueça os brancos que batem cabeça de cabelo grande. Eles são uma banda de heavy metal formada por negros”, descreve o diretor artístico Zé Ricardo. O Black Pantera é uma das grandes revelações do gênero, misturando crossover thrash, hardcore punk com trash metal, sempre com letras de protesto e contra o racismo.