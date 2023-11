Quem é o dono da T4F, empresa que organiza show de Taylor Swift

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Tickets for Fun, ou T4F, vem sofrendo uma enxurrada de comentários nas redes sociais, desde da morte de uma jovem no show de Taylor Swift na sexta-feira, 17, no estádio Nilton Santos, no Rio. A empresa é a responsável pela organização das apresentações da cantora no Brasil. No Instagram e no Twitter, a cada novo post, dez a cada dez comentários são para criticar a postura da empresa por não se solidarizar nem ajudar no translado do corpo da vítima, ou por queixas pela má estrutura oferecida.

O dono da T4F é o empresário Fernando Alterio, 70 anos, bastante conhecido no mundo do entretenimento, namorado da atriz Monica Martelli desde 2019. Ela, inclusive, está hospedada no hotel Fasano, em Ipanema, mesmo local onde a cantora americana ficou nesta complicada estadia carioca. Com a implacável cobrança dos fãs, Fernando resolveu fechar as redes sociais. Já Monica não tem respondido aos pedidos para que se posicione em relação às atitudes da empresa do namorado. Xii…

