O pedido de fãs de Taylor Swift que tirou padre do sério no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Primeiro os fãs de Taylor Swift pediram ao prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), para que fosse projetada uma frase de boas-vindas à cantora. Depois, Paes negou que o assunto tenha que ser tratado com ele, passando a bola para o padre Omar, responsável pelo santuário onde se localiza a famosa estátua. “Vou pedir ao querido Padre Omar para ver se conseguimos essa homenagem. Ele é o cara que comanda as projeções”, disse. Pronto! Foi o suficiente para que os numerosos fãs passassem a mandar uma enxurrada de comentários divertidíssimos na tentativa de amolecer o coração do pároco. OMar andou deletando alguns dos apelos. A seguir alguns desses comentários:

“Querido Padre Omar, a missionária da paz Taylor Swift está chegando no Brasil para cantar seus louvores nessa semana, e gastaríamos de homenagear sua chegada no Rio de Janeiro com uma projeção no Cristo, para retribuir o carinho que ela tem por nós”.

“Olá, Padre Omar! Poderia nos ajudar a fazer uma recepção calorosa em homenagem à chegada da Taylor Swift no Brasil? A vinda dela será através de uma turnê e está atraindo um grande fluxo de turistas que irão eternizar ainda mais lembranças da cidade maravilhosa! Ela abertamente se declara cristã, uma artista que nunca negou sua fé. Seria muito emocionante o Brasil, um país marcado por sua recepção calorosa, recebê-la com uma das 7 maravilhas do mundo homenageando-a.”

“Bom dia Padre! Venho aqui com todo carinho pedir que o senhor nos ajude a fazer uma homenagem a cantora cristã Taylor Swift. Ela, que pratica ações filantrópicas, ficaria muito feliz em ver uma projeção no Cristo Redentor. Contamos com sua ajuda Padre. Deus abençoe”.

Teve ainda quem o criticasse por deletar alguns dos comentários: “Engraçado o padre apagando os comentários ele só esqueceu que o Lucas 10,13-16. Jesus diz: ‘Quem vos escuta, a mim escuta; e quem vos rejeita, a mim despreza; mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou’.

Continua após a publicidade