Travis Kelce revela que Taylor Swift odeia adiar shows

Antes de Taylor Swift, 33 anos, adiar o show de sábado, 18, no Rio, Travis Kelce, 34, em conversa com seu irmão, o também jogador Jason Kelce, ao podcast New Height Show há uma semana, falou da decepção da namorada por adiar uma outra apresentação, na Argentina. O motivo lá foi por causa das chuvas. “Ela se orgulha de atuar em condições climáticas tensas, mas, quando não é seguro para a equipe e todos no estádio, faz o que tem que fazer”, disse, orgulhoso, o atleta. Taylor segue sem falar sobre a morte da jovem que estava no estádio no Rio.