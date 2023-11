Taylor Swift ignora apelo e fãs custeiam translado do corpo de jovem

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não adiantou nada a enxurrada de postagens feitas por fãs de Taylor Swift solicitando que a cantora arcasse com os custos do translado do corpo de Ana Benevides até Mato Grosso do Sul. Ana foi morta na sexta-feira, 17, no estádio Nilton Santos, no Rio, enquanto esperava o início do show. Na ausência de uma posição da produção de Taylor, ou mesmo da organização do evento, os próprios fãs se juntaram numa “vaquinha virtual” e conseguiram valor suficiente para que a família pudesse receber o corpo da jovem. Em 12 horas, levantaram 30 mil reais. A mãe de Ana Benevides Machado agradeceu a ajuda. “Graças a Deus agora de manhã conseguimos um valor para fazer tudo que queríamos fazer para ela, gratidão a todos, sei que a minha filha foi muito amada. Quero que Deus abençoe todos vocês, quem for pai e mãe, que abençoe o filho de vocês”, disse Adriana Benevides num vídeo publicado em rede social.