Quando Bolsonaro deve quebrar seu longo silêncio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Bolsonaro (PL) criou um imenso problema para si próprio com a interminável fase de silêncio em eventos públicos. Dia após dia se vê pressionado a se posicionar quanto aos atos antidemocráticos que persistem em alguns pontos do país. Mas não parece querer se meter no assunto tão cedo. A previsão, segundo interlocutores próximos contaram à coluna, é que fale de forma mais enfática só depois que passar a faixa presidencial. Isso porque, se ele falar agora, pode criar problema com a Justiça. Por outro lado, se falar só mais tarde, aumenta a frustração dos apoiadores que contestam o resultado das urnas, e que seguem na frente dos quarteis na esperança de um golpe.

Leia também: Por que o choro de Bolsonaro não surpreendeu Michelle e os filhos