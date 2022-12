Por que o choro de Bolsonaro não surpreendeu Michelle e os filhos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Quando Jair Bolsonaro (PL) derrubou algumas lágrimas, no evento com militares na segunda-feira, 5, ao seu lado estava Michelle, também emocionada, que não demonstrou surpresa ao ver o marido naquele estado. Os filhos do presidente também não teceram comentários a respeito. Isso porque este choro não é novidade no círculo mais íntimo de Bolsonaro. O que se comenta é que as lágrimas têm rolado soltas desde o resultado das urnas, já na noite do dia 30 de outubro. A tristeza do patriarca comoveu os filhos, que têm feito visitas quase diárias a ele.