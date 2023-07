Produtor e amigo de Gal Costa alerta sobre relação abusiva

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um dos produtores musicais mais próximos e amigo de Gal Costa, que morreu em novembro de 2022, usou as redes sociais para comentar sobre as recentes polêmicas envolvendo a cantora e Wilma Petrillo. Marcus Preto falou sobre as nuances de um relacionamento abusivo, sem citar diretamente o nome de Gal. “Entendi isso na última semana: quase ninguém faz ideia dos mecanismos perversos de uma relação abusiva. A vítima é sempre culpabilizada. E aparecem duas perguntas: ‘Mas se sicrano era tão terrível assim, por que fulano não botava ele para correr?’. ‘Mas a família não fez nada para ajudar? Nem os amigos?’. É preciso que as pessoas saibam (ou se lembrem) do que acontece de fato: Fulano não consegue botar ninguém para correr. Até porque ele nem sabe que está em uma relação abusiva. Por mais que tentem, nem os amigos e nem a família tem força para tirá-lo dali”.

Recentemente, reportagem da Piauí apontou indícios de que a cantora vivia relação abusiva com sua companheira e empresária Wilma Petrillo. Além de acusações de assédio por parte de funcionários, foram apontados diversos golpes que teriam sido aplicados por Wilma em contratantes de shows, amigos e na própria Gal. Wilma ainda não se manifestou.