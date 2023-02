Preço do berço do filho da Claudia Raia impressiona

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A atriz Claudia Raia mostrou, nesta segunda-feira, 13, o quartinho do filho recém-nascido, Luca, nas redes sociais. O cômodo conta com papel de parede repleto de animais estampados. Berço, trocador, prateleiras, quadros, um guarda-roupa com espelhos e um sofá espaçoso compõe o local bem decorado. “Quero compartilhar com vocês um pouco do quartinho do Luca, pensamos em cada detalhe com muito amor!”, celebrou a atriz. “A pegada é esse safari e os detalhes são os animais que estão em extinção no Brasil”, completou Claudia.

Mas um ponto chamou atenção: o berço escolhido pela atriz. “Eu fiquei encantada com esse berço”, disse ela. Todo em madeira, ele é multifuncional, já que pode ser transformado em cama quando a criança se desenvolve e utilizá-lo até os cinco anos. Ele também tem grades reforçadas em madeira maciça. O bercinho custa em torno de R$ 3,7 mil no site da marca.