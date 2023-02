Nasce Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nasceu neste sábado, 11, Luca, na maternidade Pro Matre em São Paulo. Terceiro filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello. Luca nasceu de cesariana com 48cm e 2,96kg. Mãe e bebê passam bem.

Pai de primeira viagem, Jarbas acompanhou tudo de perto dentro da sala de parto. “Não tenho nem palavras para descrever o sentimento que é ver meu filho vir ao mundo. Foi naquele momento que tudo se tornou real. Luca agora está aqui, posso pegar ele no colo, ninar, cantar para ele… É impressionante como tudo muda tão de repente. Estou realmente encantado. Não consigo tirar os olhos dele”, diz.

Mãe de terceira viagem, Claudia está bem e feliz com a chegada de Luca: “Ficar grávida aos 55 anos é totalmente diferente de como foi há 20 anos, assim como foi diferente a gravidez do Enzo e da Sophia. Não é só uma questão física, é mental também. Em 20 anos, mudamos muito, eu amadureci, o mundo mudou… TInha vezes, durante a gravidez, que eu me sentia uma mãe de primeira viagem (risos). A vida hoje está muito mais tecnológica, o que dá muitos recursos para acompanhar todos os momentos, desde a barriga e depois de o bebê nascer. É muito impressionante. Tem aplicativo para tudo. O que nunca muda é o meu amor pela maternidade. Para mim, é, de fato, meu melhor papel. Estou radiante por poder viver tudo isso mais uma vez e compartilhar essa jornada com Jarbas. Ele já é um pai muito coruja. Estamos todos nas nuvens: eu, Jarbas, Enzo e Sophia!”.