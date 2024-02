Porto da Pedra: tristeza ao ser rebaixada no Carnaval carioca

A Unidos do Porto da Pedra, escola de São Gonçalo, região metropolitana do Rio, foi rebaixada no Carnaval de 2024. A escola desfilava no grupo Especial depois de onze anos, com o enredo Lunário Perpétuo: a Profética do Saber Popular. A agremiação foi rebaixada em 2012 e desde então vinha desfilando na Série Ouro numa constante luta pela vitória. O carnavalesco Mauro Quintaes e o enredista Diego Araújo apostaram no Lunário Perpétuo, um almanaque – guia para a medicina, agricultura e pecuária – que remete a era medieval do século XIV. Trecho do samba dizia: “Sou seu lunário! Conselheiro imortal!/ Já ‘folheando’ cada ponto cardeal/ Alquimia de almanaque (sou eu, sou eu)/ Cada toque no atabaque (sou eu, sou eu)”. Em outro momento, se canta: “Quem acendeu as lamparinas desse céu? / No Brasil os retirantes são os astros de cordel”. O intérprete do samba foi Nego. A rainha de bateria, Tati Minerato, estava no cargo desde 2022.

Mesmo com alegorias bem trabalhadas e comissão de frente com uso de truques de levitação e hologramas, um problema com a última alegoria fez com que ela demorasse a entrar na Avenida provocando um buraco enorme. Além disso, um dos carros alegóricos quebrou em frente a uma das cabines de jurados. A escola fechou o desfile com 69 minutos, um a menos que o limite, o que gerou uma correria no final. Problemas técnicos foram bastante penalizados pelos jurados ao longo da apuração.

