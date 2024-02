Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Direto de São Gonçalo, a Porto da Pedra, recém chegada ao grupo especial, surpreendeu o público com sua ala de baianas. Vestidas de lilás, no lugar do tradicional traje branco, elas ainda chegaram acendendo a avenida com luzes estilo pisca-pisca na cabeça.