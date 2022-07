Petistas se preocupam com pedido de Anitta a Lula sobre as drogas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mal anunciou apoio à candidatura do ex-presidente Lula (PT), e Anitta já começa a fazer suas cobranças. Durante uma live nesta terça-feira, 12, a cantora disse com todas as letras o que espera do petista: “Será que o Lula apoia isso, apoia a legalização para nós? Estou te dando o maior apoio… Tinha que virar empresa que paga imposto, ao invés de deixar esse povo tudo rico aí, lavando dinheiro, sei lá como… Sou a favor de virar tudo empresa legalizada. Proibir as drogas não faz com que as pessoas parem de usar… E ao invés de estarem aí colaborando para essa guerra que só mata o pobre, que nada tem a ver com isso, só deixa rico povo que não paga imposto, que lava dinheiro”, declarou.

A fala da cantora já soa como uma cobrança pela sua declaração de apoio a Lula. Mas por se tratar de um tema polêmico e que sempre gera discussões acaloradas, dirigentes do PT temem que a verborragia política de Anitta alimente a munição digital da bolsonaristas. Não custa lembrar que legalização das drogas deve passar pelo Congresso. Não se trata de um assunto que cabe unicamente ao presidente aprovar ou não.