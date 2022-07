Lula ou Bolsonaro? Anitta enfim revela seu voto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Anitta vinha fazendo mistério sobre seu voto para presidência. Pois ela resolveu dar um fim a especulações. Nesta segunda-feira, 11, escreveu no seu perfil no Twitter: ” Mas a apostará EXTREMAMENTE agressiva e anti democrática dessa gente não me deixa outra opção. É LULALÁ … seus burros, agressores, autoritários e violentos”. Os fãs foram à loucura. Os haters também. Lula (PT) aproveitou pra replicar a mensagem da cantora. Sobre Bolsonaro (PL), ela já chegou a comentar recentemente: “Ele me odeia! Ele diz isso em voz alta. Mas agora entendo que a estratégia dele é usar meu nome apenas para criar buzz online e não vou deixá-lo fazer isso. Então estou evitando dizer o nome dele”.

Em seus shows o que não falta é grito de “Fora, Bolsonaro”. A decisão de Anitta de revelar seu voto vem após a morte de Marcelo Aloizio de Arruda, guarda civil municipal que foi alvejado com tiros por comemorar seus 50 anos com uma festa temática do Partido dos Trabalhadores. Anteriormente ela vinha apostando numa terceira via, algo que agora parece fora de cogitação.

Mas a apostará EXTREMAMENTE agressiva e anti democrática dessa gente não me deixa outra opção. É LULALÁ … seus burros, agressores, autoritários e violentos — Anitta (@Anitta) July 11, 2022

Vamos juntos envolver o Brasil! https://t.co/uvxC3ECOON — Lula (@LulaOficial) July 11, 2022

Continua após a publicidade