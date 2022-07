Por que o voto de Anitta vale tanto para Lula e é tormento para Bolsonaro

A explicação para a pergunta do título é simples e direta. Mas repleta de números. Anitta fala diretamente para mais de 80 milhões de pessoas, se levarmos em conta seus 17,8 milhões de seguidores no Twitter e quase 63 milhões no Instagram. Ao anunciar apoio a Lula (PT), seu post teve 27,2 mil retuítes até a manhã desta terça-feira, 12, e a do petista, 20 mil. No momento em que Lula e Bolsonaro (PL) disputam preciosos votos dos jovens entre 16 e 17 anos, que vão às urnas pela primeira vez, Anitta faz toda diferença – ninguém no país fala mais com esse público do que ela. Basta lembrar que os portadores do primeiro título de eleitor representam um considerável aumento de 47,2% de novos votantes em relação a 2018. Com o perdão do trocadilho musical, Anitta faz “bang-bang” com os votos e mira num só alvo.