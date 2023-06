Pai de Neymar recebe voz de prisão no Rio de Janeiro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Neymar Santos, pai de Neymar, recebeu voz de prisão após bateu boca com autoridades, nesta quinta-feira, 22, no Rio de Janeiro. O empresário recebeu denúncias de irregularidades ambientais na mansão de seu filho em Mangaratiba. O jogador de futebol estaria construindo um lago artificial na propriedade, localizada dentro do Condomínio Aero Rural. No entanto, a obra foi embargada, já que os fiscais detectaram crimes ambientais como desvio de curso de água, captação de água de rio, terraplanagem, escavação, aplicação de areia de praia e movimentação de pedras e rochas sem autorização.

O empresário não gostou de ouvir que teria que cumprir todas as exigências feitas pelas autoridades ambientais para retomar a obra. Ele passou a aumentar o tom de voz com profissionais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mangaratiba, que estavam em conjunto com a Polícia Militar Ambiental, a Polícia Civil e agentes do Grupamento de Proteção Ambiental do munícipio. Nesse momento, segundo informações do g1, a secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba, Shayenne Barreto, decretou voz de prisão a Neymar Santos. Ele não chegou a ser preso, valendo-se da máxima da razoabilidade, e ainda irá para participar do leilão beneficente do Instituto Neymar Jr, nesta noite em São Paulo.

