Os famosos que manifestaram apoio a Neymar após assumir traição

Desde que Neymar veio a público assumir que traiu e pedir desculpas a mulher Bruna Biancardi, grávida de seu filho, vários famosos já se manifestaram em apoio ao jogador. Nomes como Adriane Galisteu, Rafael Zulu, Pedro Scooby, Thiaguinho, o humorista Tirulipa, o cantor Rodolffo da dupla sertaneja com Israel, Saulo Poncio, Marcelo Falcão de O Rappa, entre outros, comentaram com emojis ou palavras de incentivo pelo “generoso ato” do atacante. O pai de Neymar foi um dos primeiros a comentar: “É isso filho… A vida continua sempre nos ensinando. Parabéns”. Teve até político dando apoio ao jogador. Tenente Coimbra (PL), deputado estadual de São Paulo, fez questão de manifestar sua solidariedade ao publicar dois emojis de coração. Bianca ainda não disse se aceita as desculpas ou mesmo o que achou dessa jogada do pai de seu filho para reconquistar a opinião pública. Ai ai ai…