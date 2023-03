Oscar: Os dois atores com a maior ‘torcida’ pela estatueta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na corrida para a premiação de domingo, 12, a coluna fez um balanço dos que são os mais seguidos no Instagram entre os indicados nas categorias de Melhor Atriz e Melhor Ator do Oscar 2023. Na lista dos homens, de cinco indicados, apenas dois possuem a perfil na rede social: Brendan Fraser (A Baleia), com 193 mil seguidores; e Austin Butler (Elvis), com 3,8 milhões de seguidores. Entre as mulheres, a proporção muda um pouco. Entre os cinco nomes indicados, três possuem conta: Andrea Riseborough (To Leslie), com 21,5 mil seguidores; Michelle Yeoh (Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo), com 1,5 milhões de seguidores; e a ganhadora na disputa de ‘likes’, Ana de Armas (Blonde), que possui 9,6 milhões de seguidores. Números que devem disparar na noite desse domingo, dependendo do resultado.