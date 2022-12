Os três golaços da TV Globo no ano

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na luta pela atenção do público diante das redes sociais e plataformas de streaming, a TV Globo teve alguns bons acertos no ano. A começar pela contratação do apresentador Marcos Mion para substituir Luciano Huck nas tardes de sábado. O remake da novela Pantanal alcançou bons índices de audiência e deu o que falar nas redes sociais. Além do espaço conquistado pelas mulheres no futebol, como Renata Silveira, que durante a Copa do Mundo do Catar, foi a primeira a narrar um jogo na TV aberta no Brasil. A coluna detalha estes feitos:

Marcos Mion assinou com a Globo e assumiu os sábados à tarde da emissora desde setembro. Foi escolhido para ficar no lugar de Huck, que foi para a programação dos domingos, antes ocupado por Faustão. O nome foi uma ótima escolha, pela capacidade de dialogar com o público jovem.

Outro acerto foi o remake de Pantanal como novela da 9 neste ano. O nome escolhido para a empreitada, Bruno Luperi, manteve a magia do roteiro originalmente escrito pelo seu avô Benedito Ruy Barbosa, acrescentando discursos críticos ao machismo, racismo e homofobia. A boa recepção do público mostra como a obra conseguiu atravessar gerações. Pantanal se atualizou e viralizou. Outra importante mudança no texto foi transformar a Maria Bruaca (Isabel Teixeira) como uma das protagonistas. A personagem se desenvolveu ao longo da trama, com a superação dos abusos do marido violento, Tenório (Murilo Benício).

Por fim, 2022 fica marcado pelo maior espaço feminino no futebol. A narradora Renata Silveira se tornou a primeira mulher a narrar um jogo de Copa do Mundo na TV aberta. Veio para ficar. Torcida já tem.