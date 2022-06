Bruaca em ‘Pantanal’, atriz diz o que pai famoso acha das cenas de sexo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após mais de duas décadas de carreira nos palcos, Isabel Teixeira, 48 anos, enfim conquista vasto — e muito merecido — reconhecimento popular como a Maria Bruaca de Pantanal. “Minha estrada é no teatro, mas agora, na TV, estou de novo sentindo uma paixão imensa pelo meu ofício”, derrama-se ela. Derramar-se é a palavra certa — Isabel é intensa, do tipo que chora por qualquer coisa. Filha do músico Renato Teixeira e irmã de Chico Teixeira, o Quim da primeira fase da novela, ela diz que o pai tem certa dificuldade em assistir às cenas tórridas da Bruaca com os peões da fazenda. “A vida inteira foi assim. Sabe, é a primeira vez que me dou conta disso. É lindo”, diz — e se emociona. Mãe de Diego, 18, e Flora, 11, reconhece que não tem do que reclamar: “Estou viva, que delícia. E em uma fase muito boa”. E acrescenta, previsível: “Olha aí, já está me dando vontade de chorar de novo”.

Publicado em VEJA de 22 de junho de 2022, edição nº 2794