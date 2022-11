Demissões e crise de salários atingem programa ‘Faustão na Band’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O programa Faustão na Band enfrenta problemas financeiros graves. Demissões foram realizadas pela emissora com o objetivo de fazer a conta fechar no azul, além de quadros serem cancelados. A falta de verba também afeta o pagamento de fornecedores e prestadores de serviço, segundo informação divulgada pelo site Em Off. Alguns dos funcionários estariam sem receber desde agosto. Um deles seria o stylist de Anne Lottermann, co-apresentadora do programa. Ele teria decidido deixar de prestar o serviço à emissora – a própria Anne tem feito as produções para entrar no ar diariamente. A coluna já tinha noticiado que o problema vem se agravando dia após dia.

Leia também: A crise estratosférica que faz Faustão perder o peso de estrela na Band

Nesta semana, o Faustão na Band realizou demissões de ao menos sete pessoas, sendo três na terça-feira, 1, e quatro na quinta-feira, 3. Com os problemas financeiros, o programa também resolveu cancelar a produção do Bailão do Faustão, quadro inspirado no Dança dos Famosos, da TV Globo.

Continua após a publicidade