O estrelismo de Marcos Mion na área Vip de Festival no Rio

Marcos Mion sorriu, sorriu muito nos últimos meses. Disse para todo mundo e mais um pouco que estava feliz com novo emprego na Globo. Mas parece que o assédio anda incomodando o apresentador das tardes de sábado da emissora. Ele não parou para conversar com a imprensa, fazer fotos ou atender a dezenas de fãs, em sua maioria crianças, que queria um registro ao seu lado na área vip do Rock in Rio. De casado verde fluorescente – mais chamativo, impossível, Mion circulou cercado de seguranças, andando sempre apressado. Uma pessoa que o acompanhava apenas dizia que ele estava em momento raro de intervalo da transmissão no Multishow. Escolheu o lugar errado para curtir os “raro momentinho de folga”. No mais, Mion – na apresentação ao vivo dos shows pela TV – é só elogios. Dominou o riscado como ninguém.

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra o clima no palco Mundo antes do primeiro show.#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/4WxdZ5EVvv — VEJA (@VEJA) September 2, 2022

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra uma peculiaridade da Cidade do Rock https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/4GTvpiOOK8 — VEJA (@VEJA) September 2, 2022