Renata Silveira faz história ao ser primeira mulher a narrar jogo da Copa

Dinamarca e Tunísia ficaram no zero a zero na partida da primeira fase da Copa do Mundo. Mas apesar do jogo fraco, ao menos para Renata Silveira foi um momento histórico. Isso porque ela se tornou a primeira mulher a narrar uma partida da Copa do Mundo no país. Seu nome foi imediatamente para os assuntos mais comentados do Twitter. Se faltou gol no jogo, sobrou empolgação e firmeza nas análises de Renata, que agradou – e muito – em sua estreia num terreno até então dominado por homens. Mas não se engane: Renata já é velha conhecida dos amantes do futebol – ela narrava os jogos da FOX em transmissões de partidas locais.