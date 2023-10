Os perrengues de Anitta ao gravar seu novo clipe ‘Mil Veces’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 19 out 2023, 17h16 - Publicado em 19 out 2023, 16h43

Anitta, ao longo da última semana, divulgou imagens de seu novo trabalho com o italiano Damiano David, vocalista da banda Måneskin. As fotos quentes com o cantor deixaram os seguidores curiosos para entender a relação dos artistas e conferir o clipe de Mil Veces, single do próximo álbum da cantora, com lançamento nesta quinta-feira, 19, às 21h.

Em coletiva de imprensa, Anitta falou sobre o lançamento e a parceria com o italiano. Ela afirma que não realizou tudo o que pensou na obra audiovisual. “Não saiu exatamente como eu queria, porque eu tenho ideias muito caras e essa coisa de clipe não tem dado retorno. Então eu sempre tenho ideias zilionárias e não dá para colocar em prática todas minhas ideias. Mas pegamos um geralzão, queria que tivesse muita pegação.”

Para a escolha do “muso” no clipe, a cantora confessa que teria optado por outro parceiro, com intenções amorosas, mas a sua empresária Rebeca León convidou Damiano depois de vê-lo no VMA. Questionada sobre ter “rolado um clima” nos bastidores, Anitta nega e diz que eles só combinam na frente das câmeras. “Se fosse antigamente eu transformaria o clipe em vida real (risos). Mas a nova Larissa está muito para trás, não tem nada a ver não.”

A artista revelou ainda que fica tímida em cenas sensuais como as do clipe. “Não teve preparo. Estava bem nervosa. Em qualquer clipe que tenho que beijar, fazer essas coisas, estou sempre muito nervosa e para mim é um desafio. Parece que não, mas fico com vergonha.” Na coletiva, Anitta anunciou que para o próximo Carnaval fará uma homenagem às escolas de samba nos Ensaios da Anitta, que passará por dez cidades brasileiras — além de lançar uma música em português para o verão e estar em mais um projeto no cinema, ainda sem confirmação devido à greve de roteiristas e atores em Hollywood.

