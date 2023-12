Os dois atores que se destacaram em 2023 – e quem quase chegou lá

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nomes já consagrados chamaram a atenção em produções audiovisuais ao longo de 2023. Como destaques, a coluna escolhe Sophie Charlotte e Fábio Assunção os melhores do ano. Explica-se.

Sophie, de 32 anos, que nasceu em Hamburgo, na Alemanha, começou o ano estreando a novela Todas as Flores no GloboPlay. O folhetim, primeiro nesse formato do streaming, foi exibido em duas partes. A primeira, com 45 capítulos, estreou em 19 de outubro de 2022. E a segunda, com 40 capítulos, foi lançada em 5 de abril de 2023. Ela interpretou a mocinha Maíra e precisou estudar para a compor a personagem, que era cega na primeira fase e, após uma operação, passou a ter baixa visão na segunda etapa da trama. Como se não bastasse brilhar na TV, Sophie viveu Gal Costa (1945-2022), na cinebiografia Meu Nome É Gal. Soltou a voz em diversos momentos do filme, uma celebração para a cantora. Também na telona, a atriz tem uma participação no filme internacional The Killer, que estreou em novembro na Netflix. Além disso, já está confirmada no remake de Renascer, como Eliana, personagem que foi interpretada por Patricia Pillar em 1993. Ou seja, no próximo ano teremos a sorte de continuar assistindo a seu talento.

Já Fábio Assunção, 52, que também fez parte do elenco de Todas as Flores, como o personagem Humberto, ganhou destaque na série Fim. Na produção, inspirada no best-seller homônimo de Fernanda Torres, o ator vive Ciro, o mais popular do grupo de amigos que protagoniza a trama. As gravações, que começaram em 2020 e foram suspensas devido à pandemia de Covid-19, só retornaram em 2022, depois de dois anos. A estreia aconteceu em outubro. Aliás, um dos bons momentos do streaming nacional no ano.

Estas produções marcam um movimento de retomada do ator, após diversos problemas na vida pessoal. Em janeiro, ele estreou a série Onde Está Meu Coração, na TV Globo, que fala sobre o vício das drogas. Fábio interpretou o pai de uma jovem dependente de drogas vivida por Letícia Colin.

Também se faz necessário mencionar os nomes de Adriana Esteves e Tatá Werneck. A primeira por Os outros, do Globoplay, e a segunda por Terra e Paixão. Duas atrizes que fazem a diferença em qualquer história a ser contada.