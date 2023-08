O que o streaming está conseguindo fazer com a Globo que a Record não fez

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Record bem que tentou atrair elenco de primeiro time da sua concorrente, TV Globo. Mas foi o streaming que se saiu melhor nos últimos meses com as contratações de nomes de peso. O elenco de Beleza Fatal, primeira novela original da HBO Max na América Latina, se reuniu no Rio de Janeiro, no último domingo, 20, para a leitura do roteiro. Estavam presentes nomes badalados como Murilo Rosa, Camila Pitanga, Herson Capri, Marcelo Serrado, Vanessa Giácomo, Caio Blat, Giovanna Antonelli, entre outros. O elenco também reunirá Camila Queiroz. Criada e escrita por Raphael Montes e direção de Maria de Médicis, a novela terá 40 capítulos e contará uma história de busca por justiça no agitado mundo da beleza e dos tratamentos estéticos. A trama ainda não tem data de lançamento prevista.