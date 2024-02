O que há em comum entre novos carnavalescos que fazem história na Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nos últimos anos Leandro Vieira, 40 anos, surgiu como a grande novidade em termos carnavalescos — levando títulos à Mangueira e depois à Imperatriz. Na sequência, nomes como Tarcisio Zanon, 37, Gabriel Haddad, 35, e Leonardo Bora, 37, passaram também a competir por um lugar sob o holofote da passarela do samba. Se na década passada Paulo Barros reinou praticamente sozinho com seu estilo inovador, agora uma turma mais jovem aparece para dar sua identidade ao Carnaval carioca. Em comum, além de serem praticamente da mesma idade, eles têm vasta formação acadêmica e inspiração nos ícones dos anos 1990, Rosa Magalhães e Renato Lage, que desta vez não apresentaram desfiles na Sapucaí.

Tarcísio — campeão pela Viradouro — é formado em designer gráfico e pós-graduado em Carnaval e Figurino. Foi campeão do Grupo Especial em 2020 com a Viradouro. Também venceu a Série A pela Estácio de Sá nos anos de 2015 e 2019. Já Leonardo é professor de literatura da UFRJ, pesquisador e carnavalesco brasileiro; tendo doutorado sobre Rosa Magalhães, a mais vitoriosa na era sambódromo. Desde 2020, assina, ao lado de Gabriel, os Carnavais da Grande Rio, escola de Duque de Caxias. Em 2022, a dupla levou o título com um desfile impecável sobre Exu. Gabriel é mestre em artes pelo Programa de Pós-Graduação em Artes (PPGArtes) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Continua após a publicidade