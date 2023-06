O que está por trás da surpreendente mudança estética de Stenio Garcia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No mundinho fervido das celebridades, território cada vez mais dominado nas redes sociais por influenciadores, soube a um veterano da televisão roubar o espaço desde a tarde desta terça-feira, 13. Stenio Garcia, aos 91 anos, foi bastante citado por internautas desde que surgiu em um programa no SBT para revelar sua mudança estética. Stenio realizou, além da harmonização, a aplicação de botox, preenchimento do malar e labial, bigode chinês, mandíbula e um procedimento na ruga que liga o canto da boca ao queixo, chamada de marionete. O ator afirmou que está “com a autoestima elevada” após os procedimentos que, segundo ele, não foram à base de cirurgia. “Apenas” ácido hialurônico e laser. Sua mulher, Marilene Saad, de 55, também é adepta dos procedimentos. E, claro, aprovou o que viu no rosto do marido.

Em conversa recente com a coluna, para comentar outro caso de celebridade que recorreu a um certo exagero nos procedimentos, no caso específico da Madonna, André Maranhão, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica-RJ, assim explica essa tendência: “Isso é o que chamamos de síndrome dismórfico corporal, que a pessoa não percebe as suas proporções. Ela coloca um pouquinho hoje, amanhã quer mais um pouquinho, depois mais e aí acaba virando um acúmulo de coisas que fica prejudicial ao aspecto estético do paciente”, ressalta o médico. Maranhão alerta que a reversão para o rosto mais natural, em alguns casos, é difícil. “Você não consegue reverter todos, porque gera uma situação de fibrose no local e fica perigoso de movimentar ali. E cabe ao médico encaminhar o paciente para tratamento psicológico”.