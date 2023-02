O excesso de procedimentos estéticos que pode comprometer Madonna

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aos 64 anos, Madonna apresenta traços de overfilling, nome dado a excessos de procedimentos estéticos na face. “A gente sabe que ela fez face lifting pelo menos duas vezes, que é a plástica de face. Mas tem um overfilling, um excesso de procedimentos, evidente”, diz André Maranhão, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica-RJ. “No caso da Madonna, é possível perceber áreas que foram bastante modificadas em busca da correção da flacidez. Há um excesso de preenchimento em regiões como a boca e as maçãs do rosto. Isso é o que chamamos de síndrome dismórfico corporal, que a pessoa não percebe as suas proporções. Ela coloca um pouquinho hoje, amanhã quer mais um pouquinho, depois mais e aí acaba virando um acúmulo de coisas que fica prejudicial ao aspecto estético do paciente”, ressalta o médico sobre a rainha do pop.

Maranhão alerta que a reversão para o rosto mais natural, em alguns casos, é difícil. “Você não consegue reverter todos, porque gera uma situação de fibrose no local e fica perigoso de movimentar ali. E cabe ao médico encaminhar o paciente para tratamento psicológico”.