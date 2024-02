O que esperar da segunda noite de desfiles na Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro terminam nesta segunda-feira, 12. Seis escolas fecham o Carnaval, que já rendeu momentos apoteóticos na noite de ontem. Agora é a vez de: Mocidade, Portela, Vila Isabel, Mangueira, Tuiuti e Viradouro.

Mocidade – Penúltima colocada em 2023, chega com o samba que mais escutado e cantado do pré-carnaval. O enredo Pede Caju Que Dou… Pé de Caju Que Dá!, apresenta as histórias, lendas e curiosidades da fruta. A proposta mais leve não tem fundo político. Quem também chama atenção no desfile é a rainha de bateria Fabíola de Andrade, mulher do patrono da escola da zona oeste do Rio.

Portela – Depois de um decepcionante desfile sobre o centenário da escola em 2023, os novos carnavalescos, André Rodrigues e Antônio Gonzaga, apostam em uma renovação de estilo. O apelo emotivo do enredo Um defeito de cor, baseado no romance da escritora Ana Maria Gonçalves, se junta a outros fatores, como o samba e a bateria, para valorizar a escola. A dupla de estreantes na azul e branco ressalta que o tema foi pensado para que refletisse a realidade de todas as mães pretas.

Vila Isabel – Terceira colocada em 2023, segue com o carnavalesco Paulo Barros, reconhecido pelas inovações tecnológicas. Para 2024, aposta na reedição de um clássico: Gbala, viagem ao templo da criação, de 1993. A escola retrata a história ancestral, sob a ótica das religiões de matriz africana, quando os orixás reuniram crianças de todo mundo para que pudessem ir ao “templo da criação”. Entre os pontos fortes, a equipe para comissão de frente e alegorias.

Mangueira – Quinta colocada no ano passado, vem com o enredo há muito tempo esperado: a homenagem ao ícone Alcione. A negra voz do amanhã, assinado pelos carnavalescos Guilherme Estevão e Annik Salmon, mostra a história da Marrom, assim como a relação com a música e a cultura do estado onde nasceu, Maranhão. Mesmo que se esperasse muito mais do samba, vem sendo muito cantado pela comunidade nos ensaios.

Tuiuti – Em 2023 a escola ficou em oitavo e logo após o Carnaval, perdeu o carnavalesco, os coreógrafos e o intérprete para outras escolas. Esse ano, entra na avenida para contar a história do marinheiro João Candido, o Almirante Negro, líder da Revolta da Chibata, em 1910. O enredo, assinado pelo carnavalesco Jack Vasconcelos, reforça o nome do homenageado como um grande herói do povo brasileiro. Além da força da história, o samba e a impecável bateria são pontos altos da azul e amarelo.

Viradouro – Última escola a desfilar, foi a vice-campeã de 2023. A agremiação de Niterói, mostra a força da mulher negra, através do culto à cobra sagrada e sabedoria africana em 2024. O enredo Arroboboi, Dangbé, do carnavalesco Tarcísio Zanon, pretende desmistificar a batalha que transformou uma cobra em deusa na África. A rainha de bateria, a atriz Erika Januza, promete essa transformação no desfile.