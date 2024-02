O que diz Boninho sobre caos na cobertura da Globo na Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cobertura do Carnaval 2024 da Globo está sendo severamente criticada nas redes sociais por sua equipe formada por influenciadores no lugar dos tradicionais repórteres especializados na maior festa de rua do mundo. O responsável pelo novo modelo é o diretor Boninho. À VEJA, no entanto, ele diz que pouco se importa com as críticas que vem recebendo. “Eu sou o diretor, estou amando tudo. Não estou nem aí para as críticas”, disse.

