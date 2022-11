O que Cássia Kis quer com tanta polêmica – e por que a Globo não lhe dá

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cássia Kis continua de cara feia nos bastidores de Travessia, mantendo o mesmo tom de seu discurso de golpe militar e medo do futuro governo Lula (PT). A diferença é que (quase) ninguém mais lhe dá papo. Na verdade, nem com as falas homofóbicas, ela conseguiu cavar sua demissão. Já se deu conta de que vai ser difícil conseguir ser afastada da novela. Isso porque, se fosse saída, podia ser transformada em “mártir” com um discurso de censura a sua pessoa. Viraria um case para a extrema direita no seio da maior emissora do país. Algo que a Globo, de forma muito inteligente, vai evitar até quando puder. E segue o jogo de estica-e-puxa.

